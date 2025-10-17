В Стерлитамаке четверо пострадавших при взрыве на заводе остаются в больнице

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров пожелал всем скорейшего выздоровления

УФА, 18 октября. /ТАСС/. Четыре человека остаются в больнице после взрыва на заводе в Стерлитамаке. Об этом сообщил ТАСС премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

"Восемь пострадавших <…>, [из них] четверо ушли домой, четверо еще находятся в больнице", - сказал собеседник агентства.

Назаров в Telegram-канале сообщил, что больница города Стерлитамака, где находятся пострадавшие, переведена на особый режим работы. "Навестил пострадавших в больнице. Здесь им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Пожелал скорейшего выздоровления", - написал он.

Премьер-министр республики добавил, что ситуация находится на особом контроле главы Башкирии. "Следственные работы продолжаются, предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего", - уточнил он.

По данным администрации Стерлитамака, на ФКП "Авангард" произошел взрыв в цехе нитроузла. В результате здание цеха получило серьезные повреждения, причины взрыва устанавливаются. На месте происшествия работают все оперативные службы и ведомства, проведена эвакуация сотрудников завода. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), прокуратура республики взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

ФКП "Авангард" занимается производством промышленной взрывчатки и химической продукции.