При взрыве на заводе в Стерлитамаке погибли три человека

Пострадали девять человек

УФА, 18 октября. /ТАСС/. При взрыве на предприятии "Авангард" в башкирском Стерлитамаке погибли три человека. Об этом сообщил ТАСС премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

"Все [люди из-под завалов] извлечены. Трое погибших", - сказал Назаров.

Еще девять человек пострадали, пятеро остаются в больнице.

"В больнице в итоге оказались девять человек, но четверо ушли домой, еще пятеро, по данным на утро, оставались в больнице", - уточнил Назаров.