При взрыве на заводе в Стерлитамаке погибли три человека
Редакция сайта ТАСС
05:16
обновлено 05:24
УФА, 18 октября. /ТАСС/. При взрыве на предприятии "Авангард" в башкирском Стерлитамаке погибли три человека. Об этом сообщил ТАСС премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.
Читайте также
Что известно о взрыве газовоздушной смеси в Стерлитамаке
"Все [люди из-под завалов] извлечены. Трое погибших", - сказал Назаров.
Еще девять человек пострадали, пятеро остаются в больнице.
"В больнице в итоге оказались девять человек, но четверо ушли домой, еще пятеро, по данным на утро, оставались в больнице", - уточнил Назаров.