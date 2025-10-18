Предприятие "Авангард" выплатит компенсации семьям погибших при взрыве

У двух погибших женщин остались дети

Редакция сайта ТАСС

УФА, 18 октября. /ТАСС/. Предприятие "Авангард" окажет меры поддержки и выплатит компенсации семьям трех женщин, погибших при взрыве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Башкирии Радий Хабиров.

Читайте также

Что известно о взрыве газовоздушной смеси в Стерлитамаке

"Самое главное - это, конечно, люди. К сожалению, три человека погибли, все женщины, в их числе - молодая девушка 2002 года рождения. У двух женщин остались дети. Предприятие окажет необходимые меры поддержки, обязательно будет выплачена компенсация. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших", - написал Хабиров.