В Башкирии двое пострадавших при взрыве на заводе находятся в тяжелом состоянии

Власти приняли решение перевезти всех получивших травмы в Уфу

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

УФА, 18 октября. /ТАСС/. В тяжелом состоянии находятся двое из пяти пострадавших при взрыве на предприятии "Авангард" в Стерлитамаке. Власти приняли решение перевезти всех пострадавших в Уфу, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

Читайте также

Что известно о взрыве газовоздушной смеси в Стерлитамаке

"Пять человек находятся в больнице. Мы приняли решение всех их перевести в Уфу. У двоих состояние достаточно тяжелое, у остальных - средней тяжести. Но, подчеркиваю, угрозы жизни нет. Мы их подлечим, поставим на ноги", - написал Хабиров.