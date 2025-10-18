В Башкирии двое пострадавших при взрыве на заводе находятся в тяжелом состоянии
06:15
УФА, 18 октября. /ТАСС/. В тяжелом состоянии находятся двое из пяти пострадавших при взрыве на предприятии "Авангард" в Стерлитамаке. Власти приняли решение перевезти всех пострадавших в Уфу, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале.
"Пять человек находятся в больнице. Мы приняли решение всех их перевести в Уфу. У двоих состояние достаточно тяжелое, у остальных - средней тяжести. Но, подчеркиваю, угрозы жизни нет. Мы их подлечим, поставим на ноги", - написал Хабиров.