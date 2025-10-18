Хабиров: взрыв на заводе "Авангард" произошел не из-за атаки БПЛА

В причинах разбираются криминалисты

Редакция сайта ТАСС

УФА, 18 октября. /ТАСС/. Взрыв на предприятии "Авангард" в Стерлитамаке, где погибли три женщины, произошел не из-за атаки БПЛА. В причинах разбираются, сообщил в своем Telegram-канале глава Башкирии Радий Хабиров.

Читайте также

Что известно о взрыве газовоздушной смеси в Стерлитамаке

"Что касается предприятия, то пока идут следственные действия. Были разные суждения о том, что это была атака БПЛА. Нет, произошел взрыв, в его причинах сейчас разбираются криминалисты", - написал Хабиров.

По данным администрации Стерлитамака, 17 октября на ФКП "Авангард" произошел взрыв в цехе нитроузла, здание получило серьезные повреждения, под завалами оказались люди, поисковые работы велись всю ночь. По словам Хабирова, погибли три женщины, в их числе - молодая девушка 2002 года рождения, у двух женщин остались дети. В больницах остаются также пять пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести.