В Бухаресте начали расследование по делу о взрыве в жилом доме

По предварительным данным, трагедию можно было предотвратить, отметил президент Румынии Никушор Дан

Редакция сайта ТАСС

БУХАРЕСТ, 18 октября. /ТАСС/. Прокуратура апелляционного суда Бухареста начала следствие по делу о взрыве 17 октября в жилом доме, в результате которого погибли 3 человека и 14 получили ранения. Об этом сообщило Радио Румынии.

Как информировал ранее глава департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии Раед Арафат, после сообщения 16 октября о сильном запахе газа в подъезде пожарные и представители компании Distrigaz прекратили снабжение дома газом, опечатав краны. "Подозревается, что кто-то вновь открыл газ, сорвав без разрешения пломбу, - сказал он. - Эти обстоятельства будут подтверждены, естественно, в результате расследования, которое проводят компетентные власти".

"Те, кто знал и не действовал, те, кто допустил бездействием или халатностью, чтобы эта цепь ошибок привела к смерти и разрушениям, должны понести ответственность, - написал в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) президент Румынии Никушор Дан. - Я потребовал, чтобы соответствующие учреждения сообщали все необходимые сведения по мере того, как их получают. Мы не можем ожидать годами результатов расследования". "Предварительные данные показывают, что эта трагедия могла быть предотвращена", - подчеркнул глава государства.

После взрыва было остановлено снабжение природным газом всего квартала, сотрудники мэрии расселили жильцов в гостиницах. В течение ночи пострадавший от взрыва периметр был окружен жандармами, чтобы предотвратить попытки жильцов пройти в свои квартиры за вещами и документами, так как, по словам Арафата, "дому угрожает коллапс". Временно прекращены занятия в находящемся напротив лицее, так как из-за взрыва пострадали несущие элементы его фундамента.