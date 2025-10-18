В Башкирии выросло число жертв ДТП с 12 автомобилями

В больнице умер один пострадавший

УФА, 18 октября. /ТАСС/. В Башкирии умер один из пострадавших в ДТП с участием 12 автомобиле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"[Пострадавший] скончался", - сказала собеседница агентства.

ДТП произошло 15 октября на пересечении Уфимского шоссе и улицы Новоженова в Уфе, там столкнулись 12 автомобилей. По данным полиции, у большегруза Shacman отказали тормоза и на скорости водитель допустил столкновение с 11 автомобилями. Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, в результате погибли два человека, еще шестеро получили травмы, один из пострадавших был в тяжелом состоянии в реанимации.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело в отношении водителя грузовика, его заключили под стражу. По данным следствия, водитель - иностранный гражданин - не имел российских водительских прав и осуществлял трудовую деятельность неофициально. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).