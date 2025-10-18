Тело скончавшегося на Эльбрусе альпиниста из Коста-Рики эвакуировали

В следственном управлении СК России отметили, что проводят доследственную проверку

НАЛЬЧИК, 19 октября. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали тело альпиниста из Коста-Рики, который совершал восхождение на Эльбрус и скончался не дойдя до вершины. Они передали его тело следователям, сообщили в региональном управлении МЧС.

"Поисковые работы завершены. Спасатели МЧС России эвакуировали тело туриста на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов", - сказали в ведомстве.

18 октября на горе Эльбрус скончался 49-летний альпинист из Коста-Рики. Он шел вместе с незарегистрированной группе. Мужчине стало плохо и он скоропостижно скончался.

Поисковые работы провели спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

В следственном управлении СК России по КБР отметили, что проводят доследственную проверку.