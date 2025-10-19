В Бурятии 43 человек госпитализировали с острой кишечной инфекцией

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в том числе пострадали 18 детей

УЛАН-УДЭ, 19 октября. /ТАСС/. Массовое отравление зарегистрировано в Бурятии, 43 человека, в том числе 18 детей, госпитализированы с острой кишечной инфекцией.

Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора.

"На текущий момент зарегистрировано 43 случая заболевания, в том числе 18 среди детей. Больные госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу", - сообщили в ведомстве.

Все заболевшие, уточнили в управлении Роспотребнадзора, употребляли готовую пищевую продукцию производства местной компании "Восток", приобретенную в различных магазинах торговой сети "Николаевский".

"С 18 октября начато эпидемиологическое расследование по случаям групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией, - сообщили в пресс-службе управления. - В связи с выявлением на предприятии многочисленных и грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований приостановлены деятельность объекта, а также реализация готовой продукции в торговой сети магазинов "Николаевский". Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий".

Для установления причинно-следственной связи возникновения эпидочага специалисты провели обследование предприятия компании "Восток". "Взяты пробы из объектов внешней среды: пищевые продукты, готовые блюда, смывы, питьевая вода, дезинфицирующие средства, а также и биообразцы от персонала, исследования продолжаются", - добавили в пресс-службе.