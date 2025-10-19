В поисках семьи Усольцевых обследовали 8 км дороги и 5 кв. км тайги

Поиски не принесли результатов и будут продолжены

НОВОСИБИРСК, 19 октября. /ТАСС/. Спасатели в Красноярском крае обследовали 8 км лесных дорог и 5 кв. км тайги в поисках семьи Усольцевых. Об этом сообщили краевом аварийно-спасательном формировании "Спасатель".

"Сводная группа краевых спасателей в ходе поисков семьи в Партизанском районе обследовала 5 кв. километров горно-таежной местности и 8 километров лесных дорог. К сожалению, поиски не принесли результатов и сегодня будут продолжены", - говорится в сообщении.

Накануне спасатели на квадроциклах вновь были направлены на место пропажи семьи Усольцевых в горную тайгу в Партизанском районе Красноярского края.

28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Вечером 12 октября активная фаза поисков была завершена. Семью искали более 1,5 тыс. человек из разных регионов России.