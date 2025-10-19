Бастрыкин запросил доклад по делу о массовом отравлении в Улан-Удэ

В больницу обратились 43 человека

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела о массовом отравлении продукцией местной компании "Восток" в сети магазинов "Николаевский" в Улан-Удэ. Об этом сообщается в официальном канале Следственного комитета РФ.

"Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о расследовании обстоятельств массового отравления людей в Республике Бурятия. <…> По данным следствия, в Улан-Удэ 43 человека, большинство из которых - несовершеннолетние, обратились в медицинские учреждения в связи с пищевым отравлением. Отмечается, что все пострадавшие перед этим употребляли пищевую продукцию из магазинов одной крупной торговой сети", - говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Проверку организовала прокуратура Бурятии. Цех компании "Восток", где была изготовлена продукция, закрыт, ведутся проверки и лабораторные исследования.

Ранее зампред правительства - министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что люди могли отравиться шаурмой и онигири. В целом с вечера 18 октября к медикам Улан-Удэ с симптомами отравления обратились 43 человека, в том числе 25 детей. В инфекционную больницу госпитализировано 36 человек, в том числе 21 ребенок в возрасте от 7 до 15 лет, у троих специалисты диагностировали сальмонеллез. Один из пострадавших находится в реанимации, состояние других пациентов оценивается как средней степени тяжести.

Магазины "Николаевский" работают в Бурятии с 1999 года, есть собственное производство. Сеть включает 56 торговых точек.