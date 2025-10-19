В Ижевске госпитализировали человека после наезда автомобиля на пешеходов

Пострадавшие несовершеннолетние находятся под амбулаторным наблюдением

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. В Ижевске один человек госпитализирован после наезда автомобиля на группу пешеходов на улице Удмуртская. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Удмуртии.

"Возле остановки "Радиозавод" произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пять человек, в том числе трое детей, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим бригадами СМП оказана необходимая медицинская помощь, один взрослый госпитализирован, несовершеннолетние находятся под амбулаторным наблюдением", - отмечается в сообщении.

ДТП произошло на улице Удмуртская в Ижевске утром в воскресенье. По предварительным данным, нетрезвый 23-летний водитель автомобиля не справился с управлением и наехал на группу пешеходов, после чего врезался в световую опору. Пострадали 15-летний подросток, девочки 9 и 12 лет, женщины 38 и 73 лет.