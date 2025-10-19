Детский омбудсмен Бурятии взяла на контроль заражения школьников инфекциями

В Улан-Удэ зарегистрировали 49 случаев отравления продукцией компании "Восток", у пострадавших выявили норовирус

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 19 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Вероника Штыкина взяла на контроль массовые случаи заражения школьников инфекциями в городе Улан-Удэ и в школе поселка Онохой Заиграевского района республики. Об этом детский омбудсмен написала в своем Telegram-канале.

В Улан-Удэ 22 ребенка были госпитализированы с острой кишечной инфекцией после употребления готовых блюд производства компании "Восток". В Ново-Онохойской общеобразовательной школе 39 учащихся заразились от персонала пищеблока норовирусной инфекцией.

"С глубоким беспокойством сообщаю о двух серьезных случаях нарушения здоровья детей в Республике Бурятия, требующих немедленного вмешательства и контроля. <…> Беру оба инцидента под личный контроль. В настоящее время мною установлен контакт с медицинскими учреждениями для мониторинга состояния здоровья пострадавших детей. Будут направлены запросы в надзорные органы для проведения всесторонней проверки обстоятельств происшествий", - написала она.

Всего в Улан-Удэ зарегистрировано 49 случаев отравления продукцией компании "Восток" в сети магазина "Николаевский", при этом 40 человек госпитализированы, в том числе 22 ребенка. По предварительным данным, заболевшие ели шаурму и онигири. Возбуждено уголовное дело.

В Ново-Онохойской школе поселка Онохой после заражения норовирусной инфекцией 39 учащихся образовательное учреждение переведено на дистанционное обучение до 21 октября. Проверку проводит прокуратура.