В Петербурге арестовали мать, бросившую у мусорных баков коляску с ребенком

Женщина указала, что не желала зла своей дочке

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Суд заключил под стражу женщину, бросившую младенца в коляске у мусорных контейнеров в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Московский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яны Шпаковской, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ. <…> Срок меры - 15 декабря", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что утром 17 октября Шпаковская оставила свою дочь на территории контейнерной мусорной площадки. В пресс-службе отметили, что женщина указала, что не желала зла своему ребенку, убивать его не хотела. Она просила суд избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Ранее ТАСС сообщал, что 35-летняя мать девочки уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.