В Одессе у военкомата произошла драка из-за мобилизованного

Конфликт случился между жителями города и военнослужащими

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Драка между людьми в военной форме и гражданскими произошла при входе в военкомат в Одессе на юге Украины. Об этом сообщило издание "Страна".

Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале, люди на автомобиле, проезжавшие мимо военного комиссариата на площади Куликово Поле в Одессе, засняли начало потасовки между военнослужащими и жителями города. На кадрах видно, как один сотрудник военкомата скручивает мужчину, подбегают еще люди в камуфляже, вскоре столкновение переросло в драку, слышны громкие крики.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.