На Камчатке за сутки зафиксировали десять афтершоков

В населенных пунктах региона они не ощущались

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 октября. /ТАСС/. Афтершоки после июльского землетрясения магнитудой 8,8 продолжаются на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали десять сейсмособытий. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло десять афтершоков магнитудой до 5,0. В населенных пунктах региона они не ощущались", - сказали в ведомстве.

В настоящее время в регионе зафиксирована активность на пяти вулканах. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске. Землетрясение стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.