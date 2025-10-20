Эксперт Русакова: украденные из Лувра драгоценности могут продать по частям

Не исключена такая "варварская" манипуляция, как продажа драгоценных металлов и камней на вес по отдельности, отметила управляющий директор Московского аукционного дома

Париж. Вид на Лувр, где утром 19 октября были похищены ювелирные украшения из коллекции Наполеона. © Александр Васильев/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Грабители могут нелегально продать украденные из Лувра драгоценности по частям, ни один аукционный дом или галерея не возьмутся за реализацию украденных предметов. Об этом в беседе с ТАСС заявила управляющий директор Московского аукционного дома Ольга Русакова.

"Стоит учитывать, что ни через какие официальные источники, такие как аукционные дома, продать краденные предметы невозможно. Такие вещи находятся в открытых источниках, и ни галереи, ни аукционные дома не возьмутся за реализацию, а продавца будут ждать печальные последствия. <...> К сожалению, в случае с ювелирными изделиями возможна довольно варварская манипуляция - это продажа украшений, которые однозначно являются произведением искусства, как драгоценных металлов и камней по отдельности", - сказала собеседница агентства.

Русакова подчеркнула, что достаточно непросто оценить стоимость вещей с таким историческим и культурным значением. "Примерный ориентир могут дать аукционные продажи украшений, связанных с Наполеоном. Например, на Christe’s комплект украшений, принадлежавший его приемной дочери Стефании де Богарне, был продан за 1,65 млн долларов", - уточнила эксперт.

Говоря о возможных причинах произошедшего, Русакова отметила, что такие кражи становятся возможны, когда ослабевают меры внутреннего контроля или происходят утечки информации - ведь преступники действуют целенаправленно, заранее зная, куда идти, где и что искать.

Об ограблении Лувра

Утром 19 октября министр культуры Франции Рашида Дати сообщила об ограблении Лувра. По предварительным данным следствия, из главного парижского музея украдены ювелирные украшения из коллекции Наполеона. Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что на похищение бесценных предметов у преступников ушло четыре минуты. Как проинформировал глава МВД республики Лоран Нуньес, злоумышленники проникли в здание со стороны набережной Сены, где велись строительные работы. Для проникновения в музей они использовали автовышку.

Всего были украдены девять украшений, среди них гарнитур, ожерелье, серьги, брошь и две короны, одна из которых была позднее найдена сломанной недалеко от музея. Также газета Le Parisien сообщила об обнаружении второго ювелирного изделия, не пояснив, о какой именно драгоценности идет речь.

Предыдущее ограбление произошло в Лувре в 1998 году, когда в разгар дня из одного из залов была украдена картина французского художника Камиля Коро, ее так и не нашли. В 1911 году из знаменитого парижского музея была украдена "Мона Лиза" кисти Леонардо да Винчи, которую похитил итальянский стекольщик, пожелавший вернуть полотно на родину.