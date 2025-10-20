Боец Башкир: в ЛНР ВСУ минируют вышки дронами-ловушками с датчиками движения

Вооруженные силы Украины целенаправленно атакуют гражданские объекты инфраструктуры, сообщил старший группы обеспечения работы узла доступа и связи западной группировки войск

ЛУГАНСК, 20 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины минируют объекты связи на территории Луганской Народной Республике с помощью дронов-ловушек со специальными многопрофильными датчиками цели "джоник". Об этом в беседе с ТАСС рассказал старший группы обеспечения работы узла доступа и связи западной группировки войск с позывным Башкир.

"При прокладке транспортной сети встречаются сложности, приходится аккуратно двигаться по направлению прокладки кабеля, по направлению, либо установки БШПД-мостов. Бывает, что БШПД-мост ставится на какую-либо вышку, дополнительно - мост. Ну и, соответственно, там лежит дрон. Дрон работающий, с так называемыми (датчиками - прим. ТАСС) джониками - это взрыв отложенный на определенное время. Соответственно, человек, либо боец, либо гражданский поднимается и происходит взрыв", - сказал военнослужащий.

По его словам, ВСУ целенаправленно атакуют гражданские объекты инфраструктуры, причем телевышки являются для них приоритетными целями, несмотря на их исключительно гражданское назначение. В частности, регулярно объекты связи подвергаются атакам как FPV-дронов, так и беспилотников самолетного типа, которые наносят удары для блокировки телерадиовещания, лишая гражданское население доступа к информации.

Как рассказал ТАСС военнослужащий бригады управления группировки войск "Запад" с позывным Кремень, многофункциональный датчик цели типа "джоник" представляет собой компактное устройство, выполняющее функции взрывателя боеприпаса. Конструкция датчика включает гироскоп для фиксации изменения угла наклона, акселерометр для отслеживания параметров движения и магнитометр, регистрирующий колебания магнитного поля в окружающем пространстве.