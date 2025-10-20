Прокуратура Парижа рассматривает две версии ограбления Лувра

Преступники могли действовать в интересах заказчика или "отмывали" деньги, заявила Лор Беко

ПАРИЖ, 20 октября. /ТАСС/. Ограбление Лувра могло быть совершено с целью отмывания денег или по заказу. Такую версию выдвинула прокурор Парижа Лор Беко.

"[Преступники] могли преследовать две цели: либо они действовали в интересах заказчика, либо <...> для отмывания денег", - приводит ее слова газета Le Figaro.

Как сообщила Беко ранее, четверо преступников проникли в музей с помощью автогидроподъемника, который они привезли к его стенам. Вскрыв витрины в "Галерее Аполлона", они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (жены Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, выронили при побеге. По словам прокурора, следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Она также допустила, что заказчиками или исполнителями операции могли быть иностранцы.