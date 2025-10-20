В четырех районах Новосибирской области ввели режим ЧС в ходе уборочной кампании

Речь идет о Черепановском, Тогучинском, Куйбышевском и Колыванском районах

НОВОСИБИРСК, 20 октября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в четырех районах Новосибирской области в ходе уборочной кампании. Об этом ТАСС сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

В конце сентября в Новосибирской области выпал первый снег, пришел резкий холод. В октябре в регионе продолжились заморозки, что вкупе со снегопадами затруднило уборочную кампанию.

"На данный момент режим ЧС введен в четырех районах <…>. Это Черепановский, Тогучинский, Куйбышевский, Колыванский районы", - сообщили в ведомстве.

В ходе оперативного совещания в правительстве региона 20 октября министр сельского хозяйства Андрей Шинделов сообщил, что вопрос ввода режима ЧС прорабатывают Убинский и Венгеровский районы.

По данным Минсельхоза, уборку урожая в регионе завершили 33% аграриев. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составляет 2 млн 881 тыс. тонн. Урожай убран с площади 1 млн 44 тыс. га, остается убрать еще порядка 160 тыс. га.

Ранее Шинделов сообщал, что потери урожая в отдельных районах Новосибирской области из-за погодных условий могут составить до 20-30%.

Сбор зерновых и зернобобовых в Новосибирской области в 2025 году ожидался на уровне предыдущего года - 2,4 млн т. Область входит в тройку ведущих сельскохозяйственных регионов Сибири.