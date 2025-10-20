В деле по иску к инвестору строительства этнодеревни на Камчатке объявили перерыв

Ответчиком по иску выступает компания "Павлин"

ВЛАДИВОСТОК, 20 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Приморского края объявил перерыв до 31 октября в рассмотрении иска Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) о расторжении соглашения о деятельности резидента свободного порта Владивосток, который не выполнил обязательства по строительству на Камчатке инвестиционного проекта "Этническая деревня". Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Соглашение предусматривало реализацию проекта с 2016 по 2020 год с суммой заявленных инвестиций 236 млн рублей. Ответчик планировал создать 48 рабочих мест и заключил договор аренды земельного участка площадью 13 тыс. кв. м. Иск поступил в суд в конце августа текущего года. Согласно данным картотеки, ответчиком по иску выступает компания "Павлин".

"В судебном заседании объявлен перерыв до 11:40 (04:40 мск) 31 октября", - говорится в картотеке.

Ранее арбитражный суд сообщал, что специалисты управляющей компании провели осмотр земельного участка, в результате которого установлено, что данная территория используется как общественная прогулочная зона. Таким образом, как полагает истец, деятельность, предусмотренная соглашением, резидентом не осуществляется. Управляющей компанией принято решение о расторжении соглашения об осуществлении деятельности. Поскольку урегулирование спора путем переговоров было невозможным, истец обратился с исковым заявлением в Арбитражный суд Приморского края.