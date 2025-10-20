ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в администрации на Ставрополье

В ходе допроса мужчина признал вину и раскаялся

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

ЦОС ФСБ показал кадры задержания мужчины, который готовил теракт в администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края.

На видео попал момент задержания и допрос обвиняемого. Фигурант признал вину и раскаялся. Также есть кадры, на которых видно как мужчина собирает и передает данные для подготовки к террористическому акту.

Заведено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.