В Бурятии после драки учителя с учеником завели уголовное дело

У школьника перелом кисти

УЛАН-УДЭ, 20 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после драки учителя с учеником в средней школе в Бурятии. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по республике.

"В средствах массовой информации размещены сведения о драке, произошедшей между учителем и учеником в одной из сельских школ, в ходе которой ребенку причинен перелом костей верхней конечности. <...> По данному факту в отношении должностных лиц администрации образовательного учреждения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, администрацией школы в Поселье допущена конфликтная ситуация, переросшая в драку между учителем и одним из учеников, в ходе которой ребенку были причинены телесные повреждения. Как уточнила детский омбудсмен Вероника Штыкина, у подростка перелом кисти.

Инцидент произошел 17 октября. Глава администрации Иволгинского района Бурятии Николай Емонаков сообщил, что учитель отстранен от работы до выяснения всех обстоятельств.