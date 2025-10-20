Глава "Литфонда" допустил политическую подоплеку в ограблении Лувра

Инцидент наносит значительный ущерб репутации как музея, так и властей Франции, объяснил гендиректор аукционного дома Сергей Бурмистров

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Ограбление Лувра 19 октября может быть расценено как политическая акция со стороны радикальной оппозиции французской исполнительной власти, считает генеральный директор аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что этот инцидент наносит значительный ущерб репутации как музея, так и властей Франции.

"Можно пока лишь говорить о серьезных репутационных потерях как Лувра, так и французской исполнительной власти. Учитывая открытую и показательную кражу, а также сломанную и выброшенную корону супруги императора Наполеона III, это запросто могло быть и политической акцией представителей радикальной оппозиции. Когда государство ослаблено внутренними противоречиями, гонкой вооружений и драматическими ошибками внешней политики, непременно появляются разнонаправленные силы, тестирующие власть на ее силу. Отсюда и возникают такие происшествия", - сказал он.

Бурмистров добавил, что пока точных описаний украденных предметов нет в доступе, поэтому оценить материальные потери коллекции Лувра сложно, однако мемориально-историческая составляющая этих предметов бесценна.

"На мой взгляд, сбыть такие вещи невозможно, поэтому у данного происшествия есть, скорее всего, один возможный сценарий - рано или поздно ценнейшие предметы найдутся и, будем надеяться, вернутся в Лувр", - заключил он.

Предыдущее ограбление произошло в Лувре в 1998 году, когда в разгар дня из одного из залов была украдена картина французского художника Камиля Коро, ее так и не нашли. В 1911 году из знаменитого парижского музея была украдена "Мона Лиза" кисти Леонардо да Винчи, которую похитил итальянский стекольщик, пожелавший вернуть полотно на родину.