Мэра Гюмри Гукасяна задержали
Редакция сайта ТАСС
11:05
обновлено 11:13
ЕРЕВАН, 20 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Армении смогли задержать и вывести из здания оппозиционного мэра города Гюмри Вардана Гукасяна. Об этом сообщила местному порталу 24News его советник Лилит Агекян.
Читайте также
Гюмри пытался отбить мэра у силовиков. За что задержали Вардана Гукасяна
"Они разбили стекло заднего входа в мэрию и увезли Вардана Гукасяна", - сказала она.
У здания мэрии ситуация остается напряженной. Там по-прежнему находятся сторонники мэра, требующие его освобождения.