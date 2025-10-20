Мэра Гюмри Гукасяна задержали

У здания мэрии находятся сторонники Вардана Гукасяна, требующие его освобождения

ЕРЕВАН, 20 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Армении смогли задержать и вывести из здания оппозиционного мэра города Гюмри Вардана Гукасяна. Об этом сообщила местному порталу 24News его советник Лилит Агекян.

"Они разбили стекло заднего входа в мэрию и увезли Вардана Гукасяна", - сказала она.

У здания мэрии ситуация остается напряженной. Там по-прежнему находятся сторонники мэра, требующие его освобождения.