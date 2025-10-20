Представитель вдовы Талькова поддержала версию об умышленном убийстве певца

Отвечая на вопрос, кто мог выступить заказчиком, адвокат Нина Аверина, не называя имен, указала на некие "определенные силы", которым могла помешать яркая общественная позиция музыканта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Артист Игорь Тальков мог быть убит умышленно, несмотря на то что следствие и суд пришли к выводу о случайном убийстве в результате конфликта осужденного за преступление Валерия Шляфмана с охранником певицы Азизы Игорем Малаховым. Об этом сообщила журналистам адвокат Нина Аверина, представлявшая в суде интересы потерпевшей вдовы Татьяны Тальковой.

20 октября Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений заочный обвинительный приговор Шляфману, вынесенный в первой инстанции в апреле.

"Тому (версии об умышленном убийстве Талькова - прим. ТАСС) свидетельствует очень много обстоятельств, которые имеются в материалах дела и которые в совокупности говорят о том, что Шляфман был внедрен в группу Талькова с целью его убийства. <...> Выстрел, который был произведен в ладонь [Талькова], - это не просто случайность. Мы считаем, что Тальков защищался и выставил напротив сердца руку, видя, что револьвер направлен в него. Если бы это было случайно, в процессе драки, то не было бы такой синхронности: ладонь, сердце и револьвер на расстоянии 10-15 сантиметров. Случайно это все было бы как-то иначе", - пояснила Аверина.

Она отметила, что вину Шляфмана в выстреле считает полностью доказанной, однако указала на неслучайную, по версии потерпевшей стороны, роль, которую в событиях 6 октября 1991 года сыграла Азиза.

"Хотя это не доказано и уголовное дело в отношении нее не возбуждалось, но мы неоднократно просили об этом. Азиза привела Малахова с револьвером в концертный зал, зная, что у него имеется оружие. Она не должна была участвовать в этом концерте - но определенные лица, оставшиеся за пределами данного уголовного дела, пригласили ее принять участие. Азиза унесла из Дворца спорта револьвер, из которого стрелял Шляфман. Мы считаем, что Азиза со Шляфманом действовали согласованно", - сказала Аверина.

Отвечая на вопрос ТАСС о том, кто мог выступить заказчиком убийства Талькова, Аверина, не называя имен, указала на некие "определенные силы", которым могла помешать яркая общественная позиция музыканта.

"Когда мы с Ириной Красильниковой, ранее также представлявшей интересы Татьяны Тальковой, анализировали материалы дела, мы пришли к выводу, что были определенные силы (заинтересованные в смерти Талькова - прим. ТАСС). Я не буду называть фамилий, некоторые из этих людей уже ушли из жизни. Но мы проследили даже взаимоотношения Шляфмана с этими людьми. Провели, так сказать, свое "внутреннее расследование". Мы предоставляли эти данные следствию, но это невозможно сейчас доказать, прошло больше 30 лет. Кому он мешал и чем - это связано, я думаю, с его творчеством, его общественной позицией, открытостью и желанием изменить мир в лучшую сторону", - сказала Аверина.

Об уголовном деле

Петроградский суд Санкт-Петербурга 23 апреля заочно приговорил Шляфмана к 13 годам колонии общего режима, признав виновным в убийстве Талькова и покушении на убийство Малахова, совершенных общеопасным способом (п. "д" ч. 2 ст. 102, ст. 15, п. "д" ч. 2 ст. 102 УК РСФСР). Сторона защиты и в первой, и в апелляционной инстанции просила Шляфмана оправдать, так как считает его непричастным к преступлениям.

Убийство Талькова произошло во время концерта во Дворце спорта "Юбилейный" 6 октября 1991 года. По версии следствия, Шляфман как концертный директор Талькова на почве неприязни к Малахову из-за очередности выступлений артистов попытался застрелить последнего из револьвера, который перед этим выхватил из его же рук, когда в ходе конфликта охранники Талькова повалили Малахова на пол. В момент выстрела уже поднимавшийся Малахов увернулся, а находившийся рядом и также принимавший участие в потасовке Тальков получил смертельное ранение.

По данным ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, в начале 1992 года Шляфман тайно выехал на Украину, где получил заграничный паспорт, а затем скрылся в Израиле, где сменил фамилию и находится сейчас.

В январе 2022 года Петроградский суд Санкт-Петербурга заочно арестовал Шляфмана. Как позже отмечали в Генпрокуратуре России, по делу были выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого. Следствие приняло исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Шляфмана, но реальная возможность его участия в уголовном процессе отсутствовала. Разбирательство по уголовному делу в суде шло с июля 2024 года. 10 октября 2024 года правоохранительные органы Израиля по поручению Следственного комитета России провели допрос Шляфмана, в ходе которого ему было предъявлено обвинение.