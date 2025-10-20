Представитель вдовы Талькова поддержала версию об умышленном убийстве певца
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Артист Игорь Тальков мог быть убит умышленно, несмотря на то что следствие и суд пришли к выводу о случайном убийстве в результате конфликта осужденного за преступление Валерия Шляфмана с охранником певицы Азизы Игорем Малаховым. Об этом сообщила журналистам адвокат Нина Аверина, представлявшая в суде интересы потерпевшей вдовы Татьяны Тальковой.
20 октября Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений заочный обвинительный приговор Шляфману, вынесенный в первой инстанции в апреле.
"Тому (версии об умышленном убийстве Талькова - прим. ТАСС) свидетельствует очень много обстоятельств, которые имеются в материалах дела и которые в совокупности говорят о том, что Шляфман был внедрен в группу Талькова с целью его убийства. <...> Выстрел, который был произведен в ладонь [Талькова], - это не просто случайность. Мы считаем, что Тальков защищался и выставил напротив сердца руку, видя, что револьвер направлен в него. Если бы это было случайно, в процессе драки, то не было бы такой синхронности: ладонь, сердце и револьвер на расстоянии 10-15 сантиметров. Случайно это все было бы как-то иначе", - пояснила Аверина.
Она отметила, что вину Шляфмана в выстреле считает полностью доказанной, однако указала на неслучайную, по версии потерпевшей стороны, роль, которую в событиях 6 октября 1991 года сыграла Азиза.
"Хотя это не доказано и уголовное дело в отношении нее не возбуждалось, но мы неоднократно просили об этом. Азиза привела Малахова с револьвером в концертный зал, зная, что у него имеется оружие. Она не должна была участвовать в этом концерте - но определенные лица, оставшиеся за пределами данного уголовного дела, пригласили ее принять участие. Азиза унесла из Дворца спорта револьвер, из которого стрелял Шляфман. Мы считаем, что Азиза со Шляфманом действовали согласованно", - сказала Аверина.
Отвечая на вопрос ТАСС о том, кто мог выступить заказчиком убийства Талькова, Аверина, не называя имен, указала на некие "определенные силы", которым могла помешать яркая общественная позиция музыканта.
"Когда мы с Ириной Красильниковой, ранее также представлявшей интересы Татьяны Тальковой, анализировали материалы дела, мы пришли к выводу, что были определенные силы (заинтересованные в смерти Талькова - прим. ТАСС). Я не буду называть фамилий, некоторые из этих людей уже ушли из жизни. Но мы проследили даже взаимоотношения Шляфмана с этими людьми. Провели, так сказать, свое "внутреннее расследование". Мы предоставляли эти данные следствию, но это невозможно сейчас доказать, прошло больше 30 лет. Кому он мешал и чем - это связано, я думаю, с его творчеством, его общественной позицией, открытостью и желанием изменить мир в лучшую сторону", - сказала Аверина.
Об уголовном деле
Петроградский суд Санкт-Петербурга 23 апреля заочно приговорил Шляфмана к 13 годам колонии общего режима, признав виновным в убийстве Талькова и покушении на убийство Малахова, совершенных общеопасным способом (п. "д" ч. 2 ст. 102, ст. 15, п. "д" ч. 2 ст. 102 УК РСФСР). Сторона защиты и в первой, и в апелляционной инстанции просила Шляфмана оправдать, так как считает его непричастным к преступлениям.
Убийство Талькова произошло во время концерта во Дворце спорта "Юбилейный" 6 октября 1991 года. По версии следствия, Шляфман как концертный директор Талькова на почве неприязни к Малахову из-за очередности выступлений артистов попытался застрелить последнего из револьвера, который перед этим выхватил из его же рук, когда в ходе конфликта охранники Талькова повалили Малахова на пол. В момент выстрела уже поднимавшийся Малахов увернулся, а находившийся рядом и также принимавший участие в потасовке Тальков получил смертельное ранение.
По данным ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, в начале 1992 года Шляфман тайно выехал на Украину, где получил заграничный паспорт, а затем скрылся в Израиле, где сменил фамилию и находится сейчас.
В январе 2022 года Петроградский суд Санкт-Петербурга заочно арестовал Шляфмана. Как позже отмечали в Генпрокуратуре России, по делу были выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого. Следствие приняло исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Шляфмана, но реальная возможность его участия в уголовном процессе отсутствовала. Разбирательство по уголовному делу в суде шло с июля 2024 года. 10 октября 2024 года правоохранительные органы Израиля по поручению Следственного комитета России провели допрос Шляфмана, в ходе которого ему было предъявлено обвинение.