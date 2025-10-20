В Румынии по факту взрыва на НПЗ завели уголовное дело

В районе, где произошло ЧП, есть НПЗ, принадлежащий российской компании "Лукойл"

БУХАРЕСТ, 20 октября. /ТАСС/. Инспекторат полиции румынского уезда Прахова возбудил уголовное дело в связи со взрывом в смотровом канале труб на нефтеперерабатывающем заводе, в результате которого пострадал один человек.

"20 октября 2025 года около 11:47 в полицию города Плоешть по единому номеру экстренного вызова 112 поступило сообщение от 39-летней женщины о том, что на предприятии в Плоешть произошел взрыв в смотровом канале труб, в результате которого пострадал один человек. На место происшествия срочно выехали сотрудники полиции Плоешть, уездного инспектората по чрезвычайным ситуациям и бригада уездной службы скорой помощи", - указывается в сообщении инспектората.

В ходе предварительного расследования было установлено, что 58-летний работник компании во время проведения ремонтных работ получил удар бетонной крышкой смотрового канала, которая была отброшена взрывом, вызванным скоплением газов, образовавшихся из-за утечки отходов в канал. Находившийся в сознании мужчина с черепно-лицевой травмой и травмой ноги был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Возбуждено уголовное дело в связи с несоблюдением требований законодательства в области безопасности и гигиены труда, непринятием мер по безопасности и гигиене труда, причинением вреда здоровью по неосторожности.

17 октября НПЗ приостановил работу на 45 дней для проведения капитального техосмотра.