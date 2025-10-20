Поиски пропавшей в районе горы Большой Иремель туристки осложнены туманом

Женщину ищут 49 человек и 11 единиц техники

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 20 октября. /ТАСС/. Поисковая операция пропавшей в районе горы Большой Иремель челябинской туристки осложнена туманом, снегом и сильным ветром на месте. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе поискового отряда "Лиза Алерт" Челябинской области.

Ранее в ГУ МЧС по Республике Башкортостан сообщали, что в поисках женщины, потерявшейся в районе горы 18 октября, участвуют 49 человек и 11 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС по Челябинской обрасти и Башкирии, спасатели Госкомитета РБ по ЧС, волонтеры, кинологи и экстренные службы республики. Женщина отделилась от группы и пошла самостоятельно, после чего участники группы обратились за помощью.

"Поиски ведутся в очень сложных погодных условиях в тайге: там туман, ветер, снег. Когда поиски начались, все экстренные службы категорически возражали против участия добровольцев, чтобы не усложнять задачи. Наш отряд помогает спасателям информационно, мы вывешиваем ориентировку, распространяем информацию в социальных сетях, передаем все свидетельства нашим информационным координаторам. В настоящий момент на место выехали наши добровольцы, возможно, с утра они смогут присоединиться к поисковой операции", - рассказали в пресс-службе.

Гора Большой Иремель имеет высоту 1 582 м. Это вторая по высоте вершина Южного Урала. Расположена на северо-востоке Белорецкого района Башкирии, северо-западные склоны находятся в границах Катав-Ивановского района Челябинской области.