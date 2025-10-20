Ранившего ножом росгвардейца в Москве задержали

Мужчину доставят в подразделение столичного СК для допроса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Правоохранители задержали мужчину, несколько раз ударившего ножом сотрудника Росгвардии в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Задержан подозреваемый в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Молодой человек 2005 года рождения был задержан на территории Московской области", - говорится в сообщении.

В ближайшее время задержанный будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу.

Ранее в главке сообщали, что 19 октября в Краснопахорском районе Новой Москвы сотрудником Росгвардии по подозрению в распространении наркотиков был остановлен молодой человек. В ходе проверки документов злоумышленник напал на правоохранителя и нанес ему несколько ударов ножом, а после скрылся с места происшествия. В результате сотрудник был госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Позже в ГУ Росгвардии по Москве уточнили, что в ходе патрулирования были остановлены двое подозрительных молодых людей, один из которых достал нож и нанес ранения росгвардейцу. Впоследствии одного из злоумышленников задержали.

В новость внесена правка (21:34 мск) - передается с исправлением опечатки в лиде, верно - ударившего ножом.