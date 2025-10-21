Реклама на ТАСС
Опубликованы кадры последствий атаки БПЛА на Батайск

Из-за ударов ВСУ получили повреждения многоэтажный жилой дом, здание частного медцентра, автомобили и торговые павильоны
04:24
© Официальный Telegram-канал губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь опубликовал фото с места ударов украинских беспилотников по Батайску.

"Несущие конструкции дома не нарушены, поэтому специалисты разрешили жителям вернуться в квартиры", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в результате атаки также получили повреждения здание частного медцентра, автомобили и торговые павильоны. 

