Опубликованы кадры последствий атаки БПЛА на Батайск

Из-за ударов ВСУ получили повреждения многоэтажный жилой дом, здание частного медцентра, автомобили и торговые павильоны

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь опубликовал фото с места ударов украинских беспилотников по Батайску.

Читайте также

Раненый житель и поврежденная многоэтажка. БПЛА атаковали Ростовскую область

"Несущие конструкции дома не нарушены, поэтому специалисты разрешили жителям вернуться в квартиры", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в результате атаки также получили повреждения здание частного медцентра, автомобили и торговые павильоны.