В Черниговской области критическую инфраструктуру перевели на генераторы

На фоне повреждения этих объектов ввели аварийные отключения электроснабжения в Чернигове и северных общинах области

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Критическая инфраструктура Черниговской области на севере Украины переведена на генераторы на фоне повреждения энергетического объекта и объекта теплоснабжения. Об этом сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.

На фоне повреждения этих объектов введены аварийные отключения электроснабжения в Чернигове и северных общинах области. "Критическая инфраструктура переведена на генераторы", - говорится в сообщении.

Ранее "Черниговводоканал" сообщил, что Чернигов обесточен, отсутствует водоснабжение, объекты компании запускаются от альтернативных источников питания. Вечером в понедельник север Черниговской области остался без света из-за повреждения объектов энергетики, информировало местное облэнерго. В ночь на вторник украинское издание ТСН сообщало о взрывах в регионе.