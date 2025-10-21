В Липецке и Липецком муниципальном округе объявляли опасность атаки БПЛА

В регионе действует режим воздушной опасности

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявляли на территории Липецка и Липецкого муниципального округа. Об этом сообщал губернатор региона Игорь Артамонов.

Ранее режим воздушной опасности объявили на территории всего региона. Опасность атаки БПЛА также действовала в Ельце и еще четырех муниципальных образованиях.

Позднее губернатор сообщил об отмене угрозы атаки БПЛА.

"Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" по всем территориям. Сохраняется желтый уровень "Воздушная опасность" на всей Липецкой области", - написал он в своем Telegram-канале.

