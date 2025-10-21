Заведующую цехом отправили под домашний арест после отравления в Бурятии

Речь идет о заведующей производством цеха готовой пищевой продукции коммерческой организации

УЛАН-УДЭ, 21 октября. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста заведующей производством цеха готовой пищевой продукции в Улан-Удэ, где произошло массовое отравление. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Бурятия.

"По уголовному делу о массовом отравлении граждан в отношении обвиняемой - заведующей производством цеха готовой пищевой продукции коммерческой организации, откуда продукты питания поставлялись на прилавки магазинов, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Количество отравившихся продукцией из магазинов "Николаевский" в Улан-Удэ выросло до 121 человека, из них 66 детей. Госпитализированы 67 человек, из них 40 детей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции коммерческой организации, откуда продукты питания поставлялись на прилавки магазинов. Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).