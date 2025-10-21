В Москве убили оператора и режиссера Сергея Политика

Он умер в больнице после нападения с ножом

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Оператор и режиссер Сергей Политик умер в больнице после нападения с ножом в Москве. Как сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК, нападение произошло на почве конфликта 18 октября, возбуждено уголовное дело.

"По данным следствия, в вечернее время 18 октября фигурант, находясь вблизи подъезда на улице Сталеваров в городе Москве, в ходе внезапно возникшего конфликта на бытовой почве нанес ранее незнакомому мужчине не менее одного удара, причинив проникающее колото-резаное ранение груди, а после скрылся с места происшествия. В результате преступных действий потерпевший был госпитализирован в одну из городских больниц, где скончался от полученных повреждений", - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах уточнили, что погибшим оказался 56-летний режиссер и кинооператор Сергей Политик.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Личность злоумышленника установлена. Им оказался иностранец 1992 года рождения.

Сергей Политик участвовал в создании нескольких десятков российских кинопроектов. В частности, в качестве оператора работал над сериалом "Закрытая школа".