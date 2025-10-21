Статья

Бытовой конфликт и удар ножом. Подробности убийства режиссера Сергея Политика

Оператор и режиссер Сергей Политик умер в больнице после нападения с ножом в Москве, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

Фигурант объявлен в розыск, сообщили в ведомстве.

ТАСС собрал основное о случившемся.

Об инциденте

ЧП произошло вечером 18 октября около подъезда режиссера у дома на улице Сталеваров.

Политику нанесли не менее одного удара ножом в район груди.

Инцидент произошел в ходе внезапно возникшего конфликта на бытовой почве.

Утром 21 октября Политик умер в больнице после нападения с ножом.

Прощание с режиссером пройдет на этой неделе, сообщил брат убитого.

Расследование

В ходе расследования дела изъяты и отсмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения, допрошены свидетели.

Фотографии фигуранта загружены в систему распознавания лиц.

Личность злоумышленника установлена. Им оказался иностранец 1992 года рождения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

О режиссере