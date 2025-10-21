Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Массовое отравление в Улан-Удэ
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия
Статья

Бытовой конфликт и удар ножом. Подробности убийства режиссера Сергея Политика

Редакция сайта ТАСС
15:18
© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

Оператор и режиссер Сергей Политик умер в больнице после нападения с ножом в Москве, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

Фигурант объявлен в розыск, сообщили в ведомстве.

ТАСС собрал основное о случившемся.

Об инциденте

  • ЧП произошло вечером 18 октября около подъезда режиссера у дома на улице Сталеваров.
  • Политику нанесли не менее одного удара ножом в район груди.
  • Инцидент произошел в ходе внезапно возникшего конфликта на бытовой почве.
  • Утром 21 октября Политик умер в больнице после нападения с ножом.
  • Прощание с режиссером пройдет на этой неделе, сообщил брат убитого.

Расследование

  • В ходе расследования дела изъяты и отсмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения, допрошены свидетели.
  • Фотографии фигуранта загружены в систему распознавания лиц.
  • Личность злоумышленника установлена. Им оказался иностранец 1992 года рождения.
  • По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

О режиссере

  • Сергей Политик участвовал в создании более 30 российских кинопроектов.
  • В том числе он в качестве оператора работал над сериалом "Закрытая школа".
 
РоссияМосква