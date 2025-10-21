Статья
Бытовой конфликт и удар ножом. Подробности убийства режиссера Сергея Политика
Редакция сайта ТАСС
15:18
Оператор и режиссер Сергей Политик умер в больнице после нападения с ножом в Москве, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.
Фигурант объявлен в розыск, сообщили в ведомстве.
ТАСС собрал основное о случившемся.
Об инциденте
- ЧП произошло вечером 18 октября около подъезда режиссера у дома на улице Сталеваров.
- Политику нанесли не менее одного удара ножом в район груди.
- Инцидент произошел в ходе внезапно возникшего конфликта на бытовой почве.
- Утром 21 октября Политик умер в больнице после нападения с ножом.
- Прощание с режиссером пройдет на этой неделе, сообщил брат убитого.
Расследование
- В ходе расследования дела изъяты и отсмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения, допрошены свидетели.
- Фотографии фигуранта загружены в систему распознавания лиц.
- Личность злоумышленника установлена. Им оказался иностранец 1992 года рождения.
- По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).
О режиссере
- Сергей Политик участвовал в создании более 30 российских кинопроектов.
- В том числе он в качестве оператора работал над сериалом "Закрытая школа".