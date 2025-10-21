СК заочно предъявил обвинение напавшему на режиссера Сергея Политика

Фигуранта объявили в розыск

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Следственный комитет заочно предъявил обвинение напавшему с ножом на режиссера и оператора Сергея Политика, в результате чего мужчина умер. Фигурант объявлен в розыск, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Следователями столичного СК фигуранту уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть режиссера и оператора Сергея Политика, заочно предъявлено обвинение. Он объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

В ходе расследования дела изъяты и осмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения, допрошены свидетели. Фотографии фигуранта загружены в систему распознавания лиц.

Как сообщалось ранее, вечером 18 октября фигурант около подъезда на улице Сталеваров в ходе конфликта нанес Политику не менее одного удара ножом, причинив проникающее колото-резаное ранение груди, а после скрылся с места происшествия. Кинооператор был госпитализирован в одну из городских больниц, где впоследствии умер. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Сергей Политик участвовал в создании более 30 российских кинопроектов. В том числе он в качестве оператора работал над сериалом "Закрытая школа".