В Крыму две женщины из ячейки террористической организации обжаловали арест

Их ранее заключили под стражу на два месяца

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Две женщины из ранее арестованных в Республике Крым, входящих в ячейку международной террористической организации, подали апелляцию об изменении меры пресечения. Об этом ТАСС сообщили их адвокаты.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму четырех женщин, распространявших среди крымских мусульман идеологию террористической организации, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, и в ходе подпольных собраний вербовавших в свои ряды новых сторонников. По местам их проживания обнаружили запрещенную пропагандистскую литературу. Решением Киевского районного суда Симферополя всем четверым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

"Апелляция была подана", - сообщили адвокаты женщин. Защитник одной из них пояснил, что женщина является матерью пятерых детей, а ее муж арестован по аналогичной статье. В связи с этим дети на время следствия будут находиться под опекой ее брата. Вторая девушка, по словам ее адвоката, не замужем и не имеет детей, она является студенткой четвертого курса.

Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела по ч. 1, 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК РФ.