Подозреваемого в превышении полномочий замглавы Нефтеюганска отстранили

Речь идет о Павле Гусенкове

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 октября. /ТАСС/. Первый заместитель главы Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, который подозревается в превышении должностных полномочий, отстранен от своих обязанностей. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

"Проводятся служебная и антикоррупционная проверки. В настоящее время Гусенков отстранен от исполнения своих обязанностей. <…> Его полномочия перераспределены между действующими заместителями главы города", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России" Николай Заболотнев, партия приостановила членство первого замглавы Нефтеюганска. "В соответствии с пунктом 4.4.4 Устава Всероссийской политической партии "Единая Россия", в связи с возбуждением уголовного дела членство в партии первого заместителя главы города Нефтеюганска Павла Гусенкова приостановлено", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ранее ТАСС в СК РФ, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении первого заместителя главы Нефтеюганска, он подозревается в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), по решению суда он заключен под стражу. По версии следствия, в 2023 году обвиняемый совершил действия, способствовавшие реализации объектов недвижимости акционерного общества, учредителем которого является город Нефтеюганск, по существенно заниженной стоимости и в нарушение установленного порядка. По уголовному делу проводятся следственные действия.

Фигурантом является Павел Гусенков, который, согласно информации на сайте администрации Нефтеюганска, был назначен на должность замглавы в 2022 году. В его функции входила координация и контроль деятельность департамента по делам администрации и ряда отделов. Ранее он трудился в силовых структурах и вел бизнес.