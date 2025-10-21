NY Post: убийца Леннона вновь заявил, что совершил преступление ради славы

Марк Чепмен принес извинения родственникам, друзьям и поклонникам музыканта

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Американский преступник Марк Чепмен, отбывающий тюремный срок за убийство британского музыканта Джона Леннона, признался, что совершил преступление ради славы. Об этом сообщает газета New York Post.

Комиссия по условно-досрочному освобождению в сентябре в 14-й раз отклонила соответствующее ходатайство Чепмена. Журналисты издания смогли ознакомиться со стенограммой слушаний комиссии.

"Это было [сделано] ради меня и меня одного, к сожалению, и речь шла о славе. Мое преступление было абсолютно эгоистичным", - цитирует издание слова преступника.

На уточняющие вопросы о мотивах преступления он сказал, что стрелял в музыканта, чтобы "стать знаменитым".

"[Я хотел] стать тем, чем я не был. И затем я понял - хэй, а здесь есть к чему стремиться. Я не хочу умирать, я могу быть кем-то. Настолько низко я опустился", - добавил Чепмен.

Он также принес извинения родственникам, друзьям и поклонникам Леннона. Комиссия посчитала его извинения недостаточно искренними, уточняет издание. Следующая возможность запросить условно-досрочное освобождение у Чепмена будет в 2027 году.

Ранее Чепмен уже высказывался в схожем ключе. О том, что именно жажда славы была мотивацией преступника, утверждала сторона обвинения в ходе судебных слушаний почти 45 лет назад. При этом в разговорах с разными людьми как до убийства, так и после он намекал на религиозные, политические мотивы и даже называл как мотив желание подражать герою книги "Над пропастью во ржи", который при этом по сюжету книги не совершал преступлений.

Чепмен застрелил лидера The Beatles 8 декабря 1980 года рядом с Центральным парком Нью-Йорка, недалеко от входа в здание под названием "Дакота", где Леннон тогда жил вместе с женой Йоко Оно.