На Камчатке за сутки зафиксировали восемь афтершоков

В населенных пунктах ощущался один подземный толчок

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 октября. /ТАСС/. Специалисты в Камчатском крае зарегистрировали за минувшие сутки восемь афтершоков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Читайте также

Что известно о землетрясении на Камчатке

"За сутки произошло восемь афтершоков магнитудой от 3,6 до 4,8. В населенных пунктах ощущался один подземный толчок", - говорится в сообщении.

Кроме того, за последние сутки на вулкане Крашенинникова произошел пепловый выброс. Продолжает действовать предупреждение об угрозе пепловых выбросов из вулкана Ключевского. Не исключено выпадение пепла в населенных пунктах края.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске. Землетрясение стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.