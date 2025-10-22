ФСБ показала видео с задержанным в Амурской области за передачу данных Киеву
07:28
ТАСС, 22 октября. ФСБ показала кадры допроса россиянина, задержанного за передачу спецслужбам Украины данных о движении эшелонов военной техники по Транссибирской магистрали.
На кадрах обвиняемый также признался в финансировании террористов.
Следственным отделом УФСБ России по Амурской области в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ст. 275 (государственная измена), ч. 1.1 ст. 282.3 и ч. 2 ст. 282.2 (финансирование экстремистской деятельности и участие в деятельности экстремистской организации) УК РФ. Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкции статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.