Задержанный в Амурской области признался в финансировании террористов

Также фигурант собирал сведения для спецслужб Украины

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Гражданин России, задержанный сотрудниками ФСБ в Амурской области, признался в финансировании проукраинской террористической организации и сборе сведений для спецслужб Украины, следует из видео его допроса, предоставленного Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Знал, что в 2017 году их признали экстремистской, а в 2021 году - террористической организацией. Передавал им донаты в виде денежных средств", - сказал задержанный. "Летом и осенью 2023 года я работал и увидел, что по железной дороге двигались составы с военной техникой. И написал об этом, что увидел, в Telegram-канал. Я предполагал, конечно, что эта техника шла на СВО, но тем не менее написал. Я понимал, что это может навредить", - добавил он.

Ранее в ЦОС сообщили о задержании россиянина за передачу спецслужбам Украины данных о движении эшелонов военной техники по Транссибирской магистрали. Он был завербован посредством мессенджера Telegram представителем подконтрольной ГУР МО Украины запрещенной на территории России проукраинской террористической организации.

Следственным отделом УФСБ России по Амурской области в его отношении возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 1.1 ст. 282.3 УК РФ ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности и участие в деятельности экстремистской организации). Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкции данных статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.