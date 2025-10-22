Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства режиссера Политика

Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства

Редакция сайта ТАСС

Глава СК Александр Бастрыкин © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве режиссера Сергея Политика в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

Читайте также

Бытовой конфликт и удар ножом. Подробности убийства режиссера Сергея Политика

Ранее сообщалось о том, что вечером 18 октября иностранный гражданин около подъезда на улице Сталеваров в ходе конфликта нанес Политику не менее одного удара ножом, причинив проникающее колото-резаное ранение груди, а после скрылся с места происшествия. Кинооператор был госпитализирован в одну из городских больниц, где впоследствии умер. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

"Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Беляеву Д. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

Сергей Политик участвовал в создании более 30 российских кинопроектов. В том числе он в качестве оператора работал над сериалом "Закрытая школа".