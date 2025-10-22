Найденный в ТЦ "Крылатский" в Москве подозрительный предмет оказался игрушкой

В целях безопасности ранее было эвакуировано около 100 человек

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Найденный в торговом центре "Крылатский" в Москве подозрительный предмет, из-за которого проводилась эвакуация, опасности не представляет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Предмет, не представляющий опасности", - сказали в пресс-службе. В оперативных службах ТАСС уточнили, что найденный предмет оказался игрушкой.

Ранее 22 октября в оперативных службах ТАСС сообщили, что в ТЦ "Крылатский" обнаружен подозрительный предмет. В целях безопасности было эвакуировано около 100 человек.