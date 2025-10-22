ТАСС публикует видео с места массового ДТП в Петербурге
ТАСС, 22 октября. ТАСС публикует кадры с места ДТП в центре Санкт-Петербурга, где столкнулись восемь автомобилей. В аварии пострадала пассажирка одной из машин.
На кадрах видна работа сотрудников Госавтоинспекции, скорой помощи и спасателей на месте ДТП.
Предварительно установлено, что авария произошла по вине водителя автомобиля Audi, который, предположительно, пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора.