ТАСС публикует видео с места массового ДТП в Петербурге

Столкнулись восемь автомобилей

Редакция сайта ТАСС

© Юлия Стрелец/ ТАСС

ТАСС, 22 октября. ТАСС публикует кадры с места ДТП в центре Санкт-Петербурга, где столкнулись восемь автомобилей. В аварии пострадала пассажирка одной из машин.

На кадрах видна работа сотрудников Госавтоинспекции, скорой помощи и спасателей на месте ДТП.

Предварительно установлено, что авария произошла по вине водителя автомобиля Audi, который, предположительно, пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора.