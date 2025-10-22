В Белоруссии возбудили дело по факту гибели беженца из Эритреи

По предварительной информации, найденный в Браславском районе 29-летний иностранец умер в результате закрытой черепно-мозговой травмы

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 22 октября. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту гибели беженца из Эритреи, обнаруженного на латвийской границе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, найденный в Браславском районе 29-летний иностранец умер в результате закрытой черепно-мозговой травмы, проинформировали в СК. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 139 (убийство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь, которое будет принято к производству главным следственным управлением и соединено в одном производстве с уголовным делом в отношении должностных лиц Латвийской Республики", - говорится в сообщении в телеграм-канале.

По данным ведомства, всего по возбужденному с 2023 года уголовному делу в отношении должностных лиц Латвии о незаконных действиях в отношении мигрантов признаны потерпевшими 96 человек, из них 30 погибли.

Утром пресс-служба Следственного комитета сообщила, что белорусские пограничники обнаружили в Витебской области на границе с Латвией беженцев из Эритреи, один из которых погиб.