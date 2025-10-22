Под завалами домов у Северодонецка могут находиться останки четырех человек
ЛУГАНСК, 22 октября. /ТАСС/. Останки по меньшей мере четырех мирных жителей - жертв украинской агрессии - могут оставаться под завалами и на пепелищах домов в относящемся к Северодонецку поселку Вороново в Луганской Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил ответственный за взаимодействие со средствами массовой информации Межведомственной рабочей группы (МРГ) по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Сергей Белов.
"По Вороново: [со] слов местных жителей, очевидцев событий 2022 года, под завалами и на пепелищах могут оставаться останки еще четырех людей. Однако останки, скорее всего, подверглись воздействию высоких температур, так как в результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) в домах, где, по свидетельству местных жителей, могли находиться люди, начался пожар, и они полностью выгорели", - сказал он.
Белов отметил, что поиск останков в упомянутых домах в Вороново с привлечением кинологов "не дал результата", однако эта работа будет продолжаться.
Ранее Белов сообщал ТАСС, что члены МРГ начали работы по извлечению у Северодонецка останков мирных жителей, погибших в результате ударов Вооруженных сил Украины в 2022 году. В обнаруженном захоронении может находиться порядка 500 тел.
Межведомственная рабочая группа по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти была создана указом главы ЛНР в 2021 году.