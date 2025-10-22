Под завалами домов у Северодонецка могут находиться останки четырех человек

Их поиск пока не дал результата, однако работа будет продолжаться, сообщил ответственный за взаимодействие со средствами массовой информации МРГ по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Сергей Белов

ЛУГАНСК, 22 октября. /ТАСС/. Останки по меньшей мере четырех мирных жителей - жертв украинской агрессии - могут оставаться под завалами и на пепелищах домов в относящемся к Северодонецку поселку Вороново в Луганской Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил ответственный за взаимодействие со средствами массовой информации Межведомственной рабочей группы (МРГ) по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Сергей Белов.

"По Вороново: [со] слов местных жителей, очевидцев событий 2022 года, под завалами и на пепелищах могут оставаться останки еще четырех людей. Однако останки, скорее всего, подверглись воздействию высоких температур, так как в результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) в домах, где, по свидетельству местных жителей, могли находиться люди, начался пожар, и они полностью выгорели", - сказал он.

Белов отметил, что поиск останков в упомянутых домах в Вороново с привлечением кинологов "не дал результата", однако эта работа будет продолжаться.

Ранее Белов сообщал ТАСС, что члены МРГ начали работы по извлечению у Северодонецка останков мирных жителей, погибших в результате ударов Вооруженных сил Украины в 2022 году. В обнаруженном захоронении может находиться порядка 500 тел.

Межведомственная рабочая группа по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти была создана указом главы ЛНР в 2021 году.