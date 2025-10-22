ТАСС: принесшего взрывное устройство к остановке в Ставрополе задержали

Его допрашивают, сообщили в оперативных службах региона

СТАВРОПОЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Подозреваемый во взрыве в Ставрополе задержан, сейчас он находится на допросе. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

"Принесший взрывное устройство на улицу Серова, которое сработало и в результате пострадала женщина, оперативно задержан. Его допрашивают. Пострадавшая доставлена в больницу", - сказал собеседник агентства, добавив, что мотивы задержанного пока не ясны.

Вечером 22 октября на улице Серова в Ставрополе прогремел взрыв неизвестного устройства, сообщили ТАСС в оперативных службах региона. В результате пострадала ​​​женщина.