В Ставрополе рядом с местом ЧП перерыли дорогу

Там работают сотрудники правоохранительных органов

© Ирина Амбарцумян/ ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Половину проезжей части перекрыли на улице Серова в Ставрополе, где прогремел взрыв. Также оцеплена часть улицы, передает корреспондент ТАСС.

Так, перекрыты три полосы четыре полосной дороги, а также полностью оцеплена дорога в районе остановки общественного транспорта на месте происшествия. Обстановка спокойная, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Вечером 22 октября на улице Серова в Ставрополе прогремел взрыв неизвестного устройства, сообщили ТАСС в оперативных службах региона. В результате пострадала женщина, она доставлена в больницу.