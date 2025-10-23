Реклама на ТАСС
Эксперт Чебров допустил продолжение афтершоков на Камчатке до января

При этом директор Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН отметил, что вероятность сильных афтершоков будет незначительной
06:45

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 октября. /ТАСС/. Афтершоковый процесс продолжится в Камчатском крае до января, однако вероятность сильных будет незначительной. Как сообщил ТАСС директор Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров, уже сейчас снижается и число землетрясений, и их энергия.

"Афтершоковый процесс развивается согласно эмпирическим закономерностям. Снижается постепенно и количество землетрясений в сутки, и их средняя энергия. Возможны, конечно, более сильные толчки, но сильные афтершоки, мы считаем, что они уже прошли, и вероятность их крайне незначительна. В таком приблизительном виде все это будет продолжаться еще довольно долго, но наиболее беспокоящие к январю закончатся", - сообщил он.

Ранее стало известно, что за сутки произошло 14 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,3. По словам Чеброва, это нормальный процесс после сильных землетрясений.

"Но возможны ощутимые землетрясения в районе, огромной очаговой зоне, еще года два. Потому что афтершоковый процесс таких сильных землетрясений - это очень масштабное явление, он продолжается долго. [Речь идет о] восточной стороне, от острова Шипунского, до острова Парамушир. Размер [этой области] приблизительно 400 на 150 км", - добавил Чебров.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске. Землетрясение стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин. 

